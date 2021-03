Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf che hanno recuperato il ragazzo e lo hanno consegnato ai sanitari del 118 arrivati in elisoccorso. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

Un ragazzo di 19 anni stamattina è uscito fuori strada mentre era in bici a Monte Pellegrino, nella zona di monte Ercta a Palermo. Il giovane ha fatto un volo di diversi metri ed è finito in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf che hanno recuperato il 19enne e lo hanno consegnato ai sanitari del 118 arrivati in elisoccorso. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia in codice rosso.