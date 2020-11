Chiusa, intorno alle 19,40, come riporta “Gds.it”, la corsia laterale della Circonvallazione in direzione Messina, all’altezza del sottopasso di via Lazio.

In un comunicato della Protezione Civile si rende noto che “a causa della presenza di acqua, si sta chiudendo la corsia laterale della Circonvallazione in direzione Messina, all’altezza del sottopasso di via Lazio. Su tutto l’asse stradale procedere con prudenza anche se non sono al momento segnalate situazioni critiche. Polizia Municipale sul posto con proprie pattuglie”.