Palermo-Cesena, Dionisi: «Non mi piace vedere errore dopo errore. Mi aspetto di più da tutti»

Nella conferenza stampa post-partita di Palermo-Cesena, match della sesta giornata di Serie B terminato 0 a 0, il tecnico rosanero Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti parole:

«Come mi spiego i primi 10′ del secondo tempo? Quello che non mi piace è che cadiamo nell’errore di fare errore dopo errore. Qualcuno da noi si aspettava di più ma è normale, perche dobbiamo alzare il livello, dobbiamo avere coraggio. Nel primo tempo ci è mancato solo il gol. Abbiamo fatto veramente molto bene, se avessimo sfruttato le occasioni avremmo parlato di un primo tempo incredibile. Nella ripresa siamo stati poco puliti, perso dei contrasti. Noi dobbiamo prendere coraggio anche negli errori e acquisire sicurezze. Chi ci sostiene ha aspettative alte, al momento siamo al di sotto, questo deve essere uno sprono per migliorarci. A volte andiamo troppo in all-in, dobbiamo essere lucidi. Per esempio dopo l’uscita di Pierozzi abbiamo giocato veloci senza il terzino sinistro, questo non deve succedere, perchè sul campo questa cosa va messa al posto. Andiamo dietro alle emozioni che viviamo, dobbiamo essere più equilibrati.

Io mi aspetto di più da tutti. Oggi abbiamo sbagliato a leggere il gioco, ma me lo aspetto sempre. Non è perchè a Castellammare abbiamo vinto non mi aspettavo di più, vedo errori tecnici che dobbiamo migliorare e i miglioramenti avvengono con le prestazioni e i risultati, Nel primo tempo ci è mancato solo il gol e un po di lucidità. Non è stato problema di tattica e linee, perchè anche nella ripresa abbiamo creato presupposti. Non abbiamo dato continuità ad inizio ripresa».

