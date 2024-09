Palermo-Cesena, Dionisi: «Desplanches è stato bravo. Ecco cosa penso su Appuah e Le Douaron»

Nella conferenza stampa post-partita di Palermo-Cesena, match della sesta giornata di Serie B terminato 0 a 0, il tecnico rosanero Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti parole:

«Appuah deve solo fare esperienza, è un ragazzo giovane ma ha fisico, motore e tiro in porta. Deve fare esperienza attraverso prestazioni più pò meno impositive. Le Douaron è un giocatore pronto, è forte. Oggi non ha giocato dall’inizio perchè è importante avere giocatori forti nei cambi. Jeremy è un giocatore importante per noi. Desplanches? Secondo me Seba ha fatto bene, è stato bravo. Ci auguriamo faccia sempre buone prestazioni, è un ragazzo ambizioso che lavora. A volte l’ambizione può fare brutti scherzi, lui sta gestendo bene questo momento in cui ha scalato le gerarchie. Un giocatore deve sapere gestire tutti i momenti positivi e negativi».

