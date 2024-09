Palermo-Cesena, Dionisi: «Rigore non concesso perchè al Var non avevano la certezza»

Nella conferenza stampa post-partita di Palermo-Cesena, match della sesta giornata di Serie B terminato 0 a 0, il tecnico rosanero Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti parole:

«Rigore non concesso? L’ho rivisto, è un peccato dire che ci sono poche immagini per garantire con certezza, ma quello che è sembrato a voi è sembrato anche a me. Ci hanno spiegato che per intervenire il Var deve avere la certezza. A vedere dalle immagini è rigore, ma non ci sono immagini sufficienti da tutte le angolazioni per consentire al Var di intervenire. Ci hanno spiegato questo»

