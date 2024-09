Palermo-Cesena, Dionisi: «Fatto tanto ma non tutto. Gomes uscito per una botta, contento dei subentrati»

Nella conferenza stampa post-partita di Palermo-Cesena, match della sesta giornata di Serie B terminato 0 a 0, il tecnico rosanero Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti parole:

«Rammarico? Si, ovvio. Noi ci prepariamo sempre per vincere, abbiamo le qualità per farlo. Oggi abbiamo fatto tanto ma non tutto. Abbiamo calciato ma con poca precisione, abbiamo fatto meno cross di quanto avremmo potuto. Nei primi dieci minuti della ripresa siamo stati troppo prestativi, mentre nella seconda parte siamo migliorati. Gomes è uscito per una botta che gli impediva di correre, ma non fossilizziamoci su quello che è stato e sugli infortuni abbiamo a disposizione altri giocatori. Oggi Vasic e Brunori sono entrati benissimo, anche Appuah, Le Douaron e Saric. Sono contento del trend di chi entra e fa bene. Hanno alzato il baricentro della squadra. Sicuro non siamo perfetti, dobbiamo migliorare e miglioreremo»

