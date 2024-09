Palermo-Cesena, Dionisi: «Non è scontato vincere in casa. Dobbiamo diventare una squadra forte»

Nella conferenza stampa post-partita di Palermo-Cesena, match della sesta giornata di Serie B terminato 0 a 0, il tecnico rosanero Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti parole:

«Due partite sono poche, tutta la gente che ama Palermo si aspetta solo vittorie in casa. Non è così e non sarà così scontato anche nelle prossime. Se a questa squadra aggiungiamo la mentalità al vincere il contrasto e non voler prendere gol, questo fa la differenza in serie B. Abbiamo una buona squadra composta da buoni elementi, dobbiamo diventare una squadra forte. Possiamo e dobbiamo migliorare per creare di più ed essere più pericolosi. Controllare il passaggio e scelta nel calcio fa la differenza e a volte li sbagliamo entrambi.

Cosa è cambiato rispetto a settimana scorsa? Non dico il 100% delle partite ma in questa categoria e non solo la squadra che ha meno la palla vince la partita. Potremo aprire un dibattito ma non abbiamo questo tempo, dobbiamo crescere perchè se facciamo la partita dobbiamo essere pericolosi, puliti e concedere poco. In certe situazioni di gioco ti concedono campo ma se ne prendono per attaccarti. Chi oggi ha fatto risultato noterete che ha avuto palla meno dell’avversario. E’ una categoria difficile e non è facile quando la partita non si fa con la stessa idea, ma è anche normale perche ognuno sfrutta le sue qualità».

Palermo-Cesena, Dionisi: «Non mi piace vedere errore dopo errore. Mi aspetto di più da tutti»