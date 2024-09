Palermo-Cesena 0-0. Gli Highlights del match

Il Palermo ha ottenuto un pareggio a reti inviolate contro il Cesena nella 6ª giornata di Serie B, in una partita caratterizzata da numerosi interventi del VAR. Il Cesena è andato vicino al gol in più occasioni, con Shpendi e Henry, ma le reti sono state annullate per fuorigioco. Nonostante un buon avvio del Palermo, con occasioni da parte di Henry, Insigne e Di Mariano, il Cesena è riuscito a resistere e ha cercato di ribaltare l’azione quando possibile, trovando però un attento Desplanches. Nella ripresa, l’inerzia della partita è cambiata, e il Cesena ha avuto altre opportunità, ancora annullate dal VAR.

Il Palermo ha ora due pareggi casalinghi consecutivi, dopo quello contro il Cosenza. Nonostante le buone intenzioni della squadra di Dionisi, la vittoria non è arrivata nel giorno dell’omaggio a Totò Schillaci, una figura leggendaria del calcio siciliano.