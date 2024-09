Palermo-Cesena, Dionisi: «Partita di qualità ma potevamo fare di più. Napoli? Chance a chi ha giocato meno»

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni ufficiali del Palermo dopo lo 0 a 0 ottenuto in casa contro il Cesena:

«Se si vede il risultato si può pensare che non ci siano state emozioni, invece ci sono state più lunghi interventi del Var. Abbiamo fatto un primo tempo molto positivo, dove ci è mancato solo il gol e c’è stato un episodio dubbio nell’area di rigore del Cesena. Nel secondo tempo potevamo fare meglio nei minuti iniziali ma poi ci siamo ripresi grazie anche ai subentrati. Dovevamo essere più precisi in fase di uscita e più precisi negli ultimi 20 metri. Il Cesena ha giocatori che ti possono mettere in difficoltà ed è una squadra tosta che ha ben approcciato la Serie B. Ha fatto una partita di attesa e ripartenza e noi siamo stati bravi a non concedergli spazi e profondità, non posso essere arrabbiato coi ragazzi perchè abbiamo fatto una prova di qualità e carattere, seppur in certe occasioni potevamo far meglio. Tributo a Schillaci? Bellissimo e dovuto, avevo dieci anni quando c’erano i Mondiali in Italia nel ’90 e secondo me è stato giusto concedergli questo. È stato un giocatore importante e simbolo di Palermo e dell’Italia. Napoli? Partita proibitiva e difficilissima ma lavoriamo per far del nostro meglio sapendo che loro sono ovviamente sono i favoriti. Sarà un’opportunità e una bella vetrina anche per chi ha giocato meno o per chi è entrato bene in queste partite giocate. La nostra panchina è di qualità, abbiamo un organico importante».