Palermo-Cesena, Pierozzi: «Rigore? Penso di essere arrivato prima dell’avversario. Ecco come sto»

Nella conferenza stampa post-partita di Palermo-Cesena, match della sesta giornata di Serie B terminato 0 a 0, il difensore rosanero Niccolò Pierozzi ha rilasciato le seguenti parole:

«Sto bene, è stata una gomitata che mi ha preso, ho sanguinato ma spero di non essermi fatto nulla. Rigore? Io penso di essere arrivato prima, l’avversario mi ha preso. Non so come mai all’arbitro sia sembrato un contatto leggero, se ha preso qualcosa ha preso il mio polpaccio».

Palermo-Cesena, Pierozzi: «Bicchiere mezzo pieno, guardiamo le prossime partite con fiducia»