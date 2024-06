Palermo, Ceccaroni si riduce le ferie per recuperare dall’infortunio

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Pietro Ceccaroni alle prese con il recupero in vista della prossima stagione.

La stagione appena conclusa per il Palermo è stata travagliata e difficile, caratterizzata da un ottimo inizio seguito da numerosi passi falsi che hanno compromesso il buon lavoro iniziale. Pietro Ceccaroni, difensore centrale della squadra, è determinato a riscattare questo campionato deludente e a trascinare il Palermo verso la promozione in Serie A già dal prossimo luglio, se non addirittura da subito.

Nonostante la stagione sia finita e i giocatori siano stati ufficialmente congedati, Ceccaroni sta lavorando incessantemente per recuperare dall’infortunio subito durante il turno preliminare dei play-off contro la Sampdoria. Una lesione al retto femorale della coscia sinistra ha costretto il numero 32 a stare lontano dal campo, compromettendo l’ultima parte della stagione del Palermo. Ceccaroni ha dovuto osservare dalla tribuna le sconfitte della sua squadra, sia all’andata che al ritorno, nella semifinale play-off contro il Venezia, sua ex squadra.

Ora Ceccaroni si sta già preparando per la prossima stagione, sacrificando e riducendo i suoi periodi di vacanza personale per essere pronto per il 7 luglio, il primo giorno di ritiro per la stagione 2024/25. L’obiettivo è essere completamente abile e arruolabile al 100%, pronto a riprendersi il ruolo di protagonista al centro della difesa e del progetto ambizioso del Palermo. Con meno di un mese prima dell’inizio della nuova stagione, Ceccaroni non può permettersi di rimanere indietro.

La sua dedizione e il suo impegno dimostrano quanto sia importante per lui e per il Palermo raggiungere la promozione in Serie A, cercando di riscattare una stagione che, nonostante le difficoltà, ha posto le basi per un futuro promettente.