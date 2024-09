Palermo, Ceccaroni: «Contro la Juve Stabia vittoria importante. Finalmente sto bene»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, il difensore Pietro Ceccaroni ha commentato la vittoria per 3 a 1 sul campo della Juve Stabia:

«Sabato è stato sicuramente un grande successo ottenuto in un campo molto difficile. Sapevamo che era anche la loro prima partita in casa. C’era tutto per fare una grande partita e ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato bene nelle due settimane della sosta e dobbiamo continuare così. Spaevamo che è una squadra molto propositiva, infatti hanno avuto le loro occasioni, ma siamo stati bravi a rimanere in partita, a difendere da squadra e quando abbiamo avuto le opportunità gli abbiamo fatti male. Sicuramente ho passato un periodo difficile tra la fine della scorsa stagione e l’inizio del ritiro, e ora sono contento di stare bene fisicamente e poi sarà il mister a fare le sue scelte. Per ora sto giocando a destra ma non penso sia un problema. Sono sempre a disposizione».