Palermo, Ceccaroni: «Abbiamo un gruppo molto forte. I nuovi acquisti si stanno ben integrando»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, il difensore Pietro Ceccaroni ha rilasciato le seguenti parole sui suoi compagni di squadra

«Dopo il mercato svolto in estate dalla società sappiamo che in ogni ruolo c’è competitività. Sia i giocatori nuovi che quelli già presenti sono molto forti e quindi ci sarà sempre da lottare per dimostrare al mister di voler giocare e chi scenderà in campo darà tutto per il Palermo. Già l’anno scorso avevamo un ottimo gruppo, c’erano ragazzi con grande voglia di lavorare e propensi al sacrificio. Gli ultimi arrivati si sono integrati bene e continuiamo ad aiutarli».

