Palermo, Ceccaroni: «Avere 13 mila abbonati ci rende orgogliosi. Contro il Cesena gara difficile»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, il difensore Pietro Ceccaroni ha parlato del gruppo squadra, aggiungendo anche delle parole sui tifosi rosanero e sulla prossima partita di campionato contro il Cesena:

«Dopo il gol di Brunori abbiamo visto la corsa di mister Dionisi verso di noi. Questo gesto ci fa piacere, così come è bello quando la panchina va abbracciare un compagno che fa gol. Questo è sintomo di un gruppo che lavora bene e che si vuole bene e tutti sono pronti ad esultare insieme. Avere più di 13 mila abbonati è un motivo di orgoglio. Conosciamo la passione dei nostri tifosi e lo notiamo sia in casa sia in trasferta. Ciò ci rende sempre orgogliosi e vogliamo renderli felici. Contro il Cesena sarà una gara difficile, è una squadra che ha entusiasmo dopo aver vinto il campionato lo scorso anno, giocano bene e hanno giocatori di grande qualità. Lavoreremo forte in questa settimana, come abbiamo sempre fatto, per arrivare pronti alla gara di sabato».

Palermo, Ceccaroni: «Abbiamo un gruppo molto forte. I nuovi acquisti si stanno ben integrando»

Palermo, Ceccaroni: «Contro la Juve Stabia vittoria importante. Finalmente sto bene»