14 borse di studio grazie agli abbonamenti dell’anno scorso: la splendida iniziativa del Palermo

Attraverso il proprio profilo Facebook, il Palermo ha pubblicato un post per rendere nota una bellissima iniziativa sociale intrapresa nei confronti di 14 studenti:

“Lo scorso anno, semplicemente abbonandosi, i tifosi del Palermo insieme al Club hanno contribuito ad attivare 14 borse di studio per consentire ad altrettanti ragazzi di accedere alle scuole superiori e ricevere un contributo ogni anno per i prossimi cinque anni se saranno regolarmente promossi. Una promessa, un patto, un impegno comune per cambiare in meglio la nostra città e le sue persone.

Per questi ragazzi, in questi giorni, è iniziata la scuola. Ma anche il campionato. Per questo li abbiamo voluti con noi allo stadio per Palermo-Cosenza, accompagnati dall’animatore del progetto, Don Antonio Garau, che da una vita con i suoi collaboratori, a Borgo Nuovo, si batte per sconfiggere disuguaglianza sociale e senso di abbandono nelle periferie, perché nessuno sia lasciato indietro.

Se questi ragazzi avranno un futuro diverso dall’unico a cui credevano di essere destinati, sarà anche grazie alla passione per il Palermo. Questi, ora, sono figli del Barbera, figli di questa maglia, figli di questa città”.