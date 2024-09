Manchester City, non solo la retrocessione: i club della Premier chiedono sanzioni più pesanti

C’è tanta attesa per capire quale sarà il futuro del Manchester City, accusato di 115 violazioni delle regole del Fair play finanziario di cui ne risponderà oggi, lunedì 16 settembre, con la prima udienza. La squadra inglese, stando a quanto emerge dall’Inghilterra, rischia tantissimo: pesanti multe, revoca di alcuni titoli e una pesantissima penalizzazione. Le società della Premier League – riporta The Telegraph – ritengono che una decurtazione di punti, anche se dovesse portare alla retrocessione in Championship, non sarebbe sufficiente se il club di proprietà del City Group venisse ritenuto colpevole della maggior parte o di tutte le accuse a suo carico, considerando l’entità dell’imbroglio che sarebbe stato dimostrato. In queste ore sono attesi importanti aggiornamenti.

