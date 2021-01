Calciomercato in fermento in Serie C.

Il Perugia ha messo nel mirino Crimi dell’Entella, ma su di lui c’è anche il Palermo dell’ex trainer Boscaglia.





Secondo Tuttosport i siciliani lavorano sotto traccia per Lanini (CLICCA QUI) che può dire addio al Novara. Ma su di lui c’è anche l’Imolese.