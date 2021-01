Il Palermo ancora non si è mosso per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di campionato e, con tutta probabilità, non lo farà. Nella mattinata di oggi, per quanto riguarda il mercato in entrata del club di viale del Fante, è circolato il nome dell’attaccante classe ‘94 Eric Lanini, attualmente al Novara, ma di priorità del Parma (Clicca Qui).

L’entourage del calciatore, contattato dalla nostra redazione, ha smentito categoricamente i contatti con il Palermo e ribadito che Lanini, al momento, non si muove dal Piemonte.