Domani alle ore 12:30 il Catanzaro affronta il Palermo al “Renzo Barbera” nella 26a giornata di Lega Pro Girone C. Ecco le Aquile convocate da Mister Calabro per la sfida, come riporta il sito ufficiale:

Portieri: 22. Branduani, 33. Di Gennaro





Difensori: 5. Martinelli, 13. Fazio, 16. Pierno, 19. Gatti, 20. Riccardi, 32. Garufo

Centrocampisti: 4. Corapi, 8. Verna, 10. Parlati, 21. Risolo, 23. Baldassin, 27. Casoli, 34. Porcino

Attaccanti: 7. Curiale, 9. Jefferson, 15. Molinaro, 17. Evacuo, 18. Di Massimo, 25. Grillo, 29. Carlini.