Palermo-Catanzaro, Dionisi: «I numeri non stanno tornando. Contro il Sassuolo non partiamo sconfitti»

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta interna per 2 a 1 contro il Catanzaro:

«Difficile da commentare per quello che abbiamo fatto. Siamo andati subito in svantaggio e poteva complicare ancora di più la prestazione. Poi nel nostro momento di miglior pressione, Pompetti ha fatto un grande gol che purtroppo in questo momento non riusciamo a farlo noi, mentre loro con una grande rete l’hanno portata a casa. Fare di più come numeri è difficile, abbiamo peccato probabilmente di precisione negli ultimi 16 metri. Purtroppo i numeri non stanno tornando. Sia i gol fatti che i punti in classifica sono pochi mentre le sconfitte sono troppe. Contro il Sassuolo, ad oggi, sembra una mission impossible per tutti, è una squadra che viaggia al doppio della velocità rispetto a noi. Sono destinati a tornare in Serie A però non partiamo battuti e dobbiamo giocarcela con carattere prendendo i lati positivi di oggi e migliorare quelli negativi. Se questa prestazione non è bastata per vincere contro il Catanzaro, non basterà nemmeno per battere il Sassuolo».