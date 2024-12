Di Marzio: “Palermo, fiducia a Dionisi nonostante i risultati. Le ultime”

Torna a perdere il Palermo. Dopo la pesante sconfitta subita in casa della Carrarese, i rosanero cadono pesantemente al Barbera contro il Catanzaro. Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il 9° posto in classifica non soddisfa la società, ma al momento la scelta è quella di proseguire con Alessio Dionisi. Fiducia all’allenatore ex Empoli, con la squadra che proseguirà il ritiro.

L’ex Sassuolo rimarrà in panchina, ma il suo futuro è ovviamente legato ai prossimi risultati dei rosanero, che intanto proseguiranno il ritiro in città in vista della delicata partita contro il Sassuolo.