Crisi Man. City, Guardiola: «Non sarò qui mese prossimo se non dovessimo cambiare marcia. Esonero? Veniamo giudicati quotidianamente»

Continua la crisi in casa Manchester City. Il club del City Group anche oggi ha incassato una sconfitta contro i rivali del Manchester United. Per parlare del difficile momento del club è stato lo stesso allenatore Pep Guardiola, che ha parlato anche del suo possibile esonero:

«I proprietari sanno che quando la situazione è brutta e iniziamo a perdere partite, allora non è sostenibile. Quindi non sarei qui il mese prossimo o nei prossimi due mesi se non dovessimo cambiare marcia. Lo dicono i risultati, e questa è la realtà. Non possiamo perdere eternamente le partite. Forse per quello che abbiamo fatto in passato la gente pensa che non verrò mai esonerato, ma veniamo giudicati quotidianamente come tutti gli altri allenatori».