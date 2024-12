Palermo-Catanzaro 1-2. I “Top e flop” del match

Piove sul bagnato al “Renzo Barbera”. Tra pioggia e grandine, il Catanzaro vince 2-1 e conquista Palermo, diventata ormai una facile terra di conquista. I rosanero sfornano l’ennesima prestazione negativa, insufficiente per uscire da una crisi che, a detta di qualche tesserato, c’è la volontà di superare.

La rete di Nikolaou, in risposta a quella iniziale di Biasci, illude il pubblico. Tuttavia, gli uomini di Caserta si regalano una grossa gioia grazie al gol di Pompetti a pochi minuti dalla fine. Contestazione e fischi sono giustificati da parte di una tifoseria esasperata, che assiste all’ennesima prova deludente di una squadra che, a due sole giornate dalla fine del girone di andata, si ritrova fuori dalla zona play-off, come evidenziato dalla classifica.

Di seguito i “Top e flop” del match targati Ilovepalermocalcio.com:

TOP

NIKOLAOU – Sicuramente è il meno peggio dell’ennesima prestazione deludente dei rosanero. Segna la rete del momentaneo 1 a 1 ma non basta per scacciare la crisi.

BRUNORI – Dal suo ingresso il Palermo sembra più vivo e vivace. Impegna Pigliacelli con qualche tiro ma non riesce a timbrare il cartellino. Una reazione che, al netto delle prestazioni di Henry e Le Douaron, potrebbe far riflettere mister Dionisi in vista delle prossime partite.

FLOP

HENRY – Sicuramente il meno presente del reparto offensivo rosanero. Al contrario di Di Francesco e Le Douaron, l’ex Verona gioca in maniera timida e non riesce a fare il lavoro di sponda che in genere è la sua arma migliore.

LUND – Un pò sulle gambe rispetto agli altri compagni, non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Occasione sprecata dopo le diverse panchine rimediate nelle ultime uscite.

DIONISI – Se dopo Carrara ci si attendeva un approccio perfetto è successo esattamente il contrario. Il gol preso dopo 3 minuti è la dimostrazione di come forse ancora l’allenatore non abbia attecchito sulla squadra e sull’ambiente. Di buono c’è la reazione di voglia più che di qualità e organizzazione ma poi arriva un’altra sconfitta molto pesante. Inoltre, con un attacco che fatica a segnare, ci si chiede se Brunori possa davvero fare peggio (e infatti il suo ingresso è stato positivo). Infine fa discutere l’ennesima panchina di Claudio Gomes.

Palermo-Catanzaro 1-2: le pagelle del match