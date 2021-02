L’Aia ha reso noto le designazioni arbitrali per la settima giornata di ritorno del girone C di Serie C. Il match delle ore 12:30 fra Palermo e Catanzaro sarà diretta da Alessandro Di Graci della sezione di Como coadiuvato da Davide Meocci di Siena e Andrea Micaroni di Chieti, quarto uomo Emanuele Frascaro di Firenze.