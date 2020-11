Si è concluso con il risultato di 1-1 il surreale derby tra Palermo e Catania, andato in scena allo stadio Renzo Barbera.

Risultato che sta stretto ai rosanero che, in piena emergenza con solo una riserva in panchina, pagano il non aver concretizzato le diverse palle gol create.





A decidere l’esito del match sono state le reti di Kanoute al 16′ e di Pecorino all’80’. Palermo che sale a quota 3 punti in classifica, Catania a 9.