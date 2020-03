L’edizione online de “Il Giornale di Sicilia” riporta la notizia di una schiera di Carri Armati che questa mattina hanno attraversato la città. C’è chi collega l’arrivo dei militari ai controlli per l’emergenza coronavirus e chi invece alle proteste scoppiate questa mattina al carcere Ucciardone. In realtà, però, i mezzi militari avvistati oggi in città rientravano da un’esercitazione eseguita in Sardegna. Dunque niente panico.