Dopo le (inevitabili) polemiche, sono arrivate due, importanti modifiche: si potrà vendere le bevande in vetro, purchè la consumazione avvenga all’interno dei locali, o nelle aree di loro pertinenza (suolo pubblico occupato regolarmente o dehors, per esempio). L’amministrazione, come riporta “Gds.it” chiarisce che il divieto è rivolto ai consumatori e non ai locali. Quindi l’esercente è autorizzato a venderti la birra dicendoti che non puoi consumarla all’esterno del locale, ma se tu esci e la consumi sei passibile di multa. Inoltre, sempre secondo la nuova ordinanza, chiusura non sarà più alle 1.30 ma alle 2, con interruzione della vendita e della somministrazione alle 1.30. “Un punto di incontro frutto del dialogo che ha coinvolto tutta l’Amministrazione e i gestori e frutto del lavoro svolto dagli uffici del Suap – dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando -. Una soluzione che mantiene sostanzialmente inalterato l’obiettivo della tutela della salute e del decoro, tenendo conto delle esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito gli effetti del lockdown, al fine di consentire loro una efficace ripresa delle attività”.