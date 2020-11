La Lega Pro ha annunciato attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale il cambiamento di orario del match tra Palermo e Viterbese.

VARIAZIONE GARA DI RECUPERO

La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff.

n. 115/DIV del 3.11.2020, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione:

8a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020

GIRONE C

PALERMO – VITERBESE Ore 15.00