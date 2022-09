Tra le mura amiche del “Tocha Stadium“, il Palermo Calcio a5, al cospetto di un ottimo San Vito Lo Capo, disputa un match dai due volti: bello e letale nella prima frazione, sprecone e poco lucido nella ripresa.

Il 2-2 finale è una istantanea perfetta di quanto visto sul rettangolo verde.

PRIMO TEMPO:

Pronti via la squadra guidata dal tecnico Lo Piccolo impone il suo gioco e, dopo 9’, sblocca il risultato grazie alla rete di Adami: conclusione velenosa che trafigge l’estremo difensore ospite Gammicchia.

Il vantaggio regala entusiasmo alla compagine rosanero che continua a pigiare il piede a martello sull’acceleratore, come testimoniano le diverse occasioni da rete create da Adami, Sgarlata e Daricca, preludio al meritatissimo raddoppio firmato da Russo, abile ad addomesticare il pallone rilanciato dal portiere Costanzo.

Da segnalare, inoltre, il palo colpito dal San Vito a seguito della conclusione potente di Vultaggio.

SECONDO TEMPO:

La musica sembrerebbe non cambiare nella ripresa: il Palermo C5, infatti, continua ad attaccare in maniera incessante sfiorando più volte il terzo gol. I padroni di casa, però, nonostante le tantissime occasioni da rete, non riescono a chiudere l’incontro.

Gli ospiti ringraziano e, dopo essersi ricompattati, accorciano le distanze con Parisi.

Il San Vito Lo Capo prende coraggio e decide di proseguire l’incontro attaccando col quinto uomo.

Scelta coraggiosa che porta i suoi frutti: gli ospiti, infatti, in pieno recupero, riescono a trovare un insperato pareggio con Allegra.

Rete che gela lo straordinario pubblico del “Tocha Stadium” che, in maniera incessante, dal primo all’ultimo secondo del match, non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla squadra rosanero.

Prossimo impegno di campionato per il Palermo Calcio a5 in programma sabato 10 settembre, sul campo del Mistral Carini.