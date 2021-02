Una bambina in apparente crisi convulsiva, è stata soccorsa a Palermo, secondo quanto riporta “Gds.it”, sul Ponte Corleone.

Una pattuglia di polizia municipale in servizio per il controllo dei mezzi pesanti è intervenuta, con gli agenti che sono stati avvicinati dalla mamma la quale, confusa e disorientata, non riusciva a portare in ospedale la bambina di sei anni che aveva a bordo della propria auto.





I vigili urbani, comunicando l’emergenza alla propria Centrale Operativa, hanno trovato una soluzione veloce ed efficace. Un agente si è messo alla guida della macchina con la mamma e la bambina, mentre il suo collega, a bordo dell’auto di servizio, li anticipava a sirene spiegate fino all’Ospedale dei bambini, dove la bambina è stata affidata alle cure dei medici.