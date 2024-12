Palermo-Bari: le quote dei bookmakers

La sfida tra Palermo e Bari, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 18:00 al Renzo Barbera, si preannuncia equilibrata, come evidenziato dalle quote proposte dai principali bookmakers. Analizziamo nel dettaglio le valutazioni degli operatori:

SNAI propone il segno 1 per la vittoria del Palermo a 1.92, il pareggio (X) a 3.30 e il successo del Bari (2) a 4.00. Betfair offre il Palermo vincente a 1.90, il pareggio a 3.40 e il Bari a 4.00. AdmiralBet allinea le sue quote a quelle di SNAI, con il Palermo a 1.92, il pareggio a 3.30 e il Bari leggermente più basso a 3.90.

Betfair Exchange abbassa leggermente la quota per il segno 1, fissandola a 1.87, con il pareggio a 3.34 e il Bari a 3.77. Lottomatica offre il Palermo vincente a 1.93, il pareggio a 3.20 e la vittoria del Bari alla quota più alta di 4.10. NetBet alza ulteriormente la quota per il Palermo, fissandola a 1.95, mentre il pareggio è valutato a 3.35 e la vittoria del Bari a 4.00.

William Hill si distingue con la quota più alta per il segno 1, ovvero 2.00, il pareggio a 3.30 e il Bari a 3.90. Infine, 888sport.it offre il Palermo vincente a 1.89, il pareggio alla quota più alta di 3.45 e la vittoria del Bari a 4.00, mentre LeoVegas presenta il segno 1 a 1.87, il pareggio a 3.40 e il Bari a 3.95.

Le quote evidenziano un leggero favore per il Palermo, ma il Bari è considerato un avversario insidioso, con valutazioni interessanti per chi volesse puntare su un risultato a sorpresa.