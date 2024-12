Palermo-Bari: le previsioni meteo

Giovedì 26 dicembre alle ore 18:00, lo Stadio Renzo Barbera di Palermo ospiterà la sfida valida per la 19ª giornata di Serie B tra Palermo e Bari.

Previsioni Meteo

Secondo le previsioni, il tempo a Palermo sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose con possibilità di piogge deboli e intermittenti durante la giornata.

Temperatura prevista: tra i 12°C e i 13°C, con valori percepiti simili.

Umidità: intorno al 75-85%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Vento: moderato dai quadranti nord-orientali (NE) con velocità comprese tra 15 e 22 km/h.

Pressione atmosferica: stabile attorno ai 1020-1023 hPa.

Mare: temperatura dell’acqua in superficie 17°C, poco rilevante per il match, ma indicativa per eventuali tifosi che soggiornano in città.

Considerazioni per il Match

Il campo potrebbe risultare leggermente scivoloso, specialmente se le precipitazioni previste dovessero verificarsi nelle ore precedenti al fischio d’inizio. Questo potrebbe favorire un gioco più fisico e palle alte, a discapito delle manovre rapide palla a terra.

I tifosi sono invitati a vestirsi adeguatamente per temperature fresche e a portare impermeabili leggeri nel caso di brevi piogge.

Con il Palermo deciso a consolidare la propria posizione in classifica e il Bari alla ricerca di punti preziosi, l’incontro promette spettacolo, con un clima atmosferico che non dovrebbe comunque impedire lo svolgimento regolare della partita.