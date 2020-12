Palermo-Bari: la polizia sanziona tre tifosi entrati all'interno dello stadio "Barbera" - Il comunicato

“PALERMO: LA POLIZIA DI STATO IDENTIFICA E SANZIONA TRE TIFOSI INTRODOTTISI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “RENZO BARBERA”

In occasione dell’incontro di calcio Palermo-Bari, valevole per il 18° turno del campionato di serie C, disputatosi oggi pomeriggio allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo, la Polizia di Stato ha individuato ed identificato tre tifosi introdottisi all’interno dell’impianto sportivo, in violazione del vigente divieto di ingresso alle manifestazioni sportive.

Gli stessi saranno sanzionati per la violazione accertata”.

Questo il comunicato pubblicato dalla polizia di stato.