Palermo, Barbera meno pieno ma sabato si punta al sold out contro il Südtirol

Spalti un po’ più vuoti nelle ultime uscite, ma l’obiettivo è tornare al pienone già sabato contro il Südtirol. È questo il quadro tracciato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che analizza l’andamento delle presenze al “Renzo Barbera” nel corso della stagione.

Se il Palermo ha costruito buona parte delle sue fortune interne anche grazie alla spinta del pubblico, nelle ultime gare si è registrato un lieve calo. Come sottolinea Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, a inizio campionato l’affluenza era stabilmente sopra quota 30 mila spettatori nelle prime cinque partite casalinghe, con il picco di 32.363 contro il Bari.

Successivamente, complice anche il ko interno con il Monza e forse condizioni atmosferiche meno favorevoli, la media si è leggermente abbassata attestandosi intorno ai 28 mila spettatori. Contro Spezia ed Empoli si è scesi sotto quota 25 mila, mentre con l’Entella erano poco più di 22 mila i presenti, anche se il meteo ha inciso in maniera evidente.

Nonostante questo, il Barbera resta tra gli stadi con la media più alta della categoria: 28.163 spettatori contro la Sampdoria, dato superiore di oltre 5 mila unità rispetto alla media generale. Un segnale che, secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, conferma il legame forte tra squadra e tifoseria.

L’appello per sabato

La sfida contro il Südtirol diventa allora un banco di prova anche sugli spalti. Con il sogno promozione ancora vivo, il Palermo ha bisogno del suo pubblico per alimentare la rincorsa. Le prossime partite casalinghe saranno decisive e l’apporto dei tifosi può trasformarsi nel famoso “dodicesimo uomo”.

Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il club si aspetta una risposta importante già nel prossimo turno interno. L’obiettivo è tornare sopra quota 30 mila e spingere la squadra di Inzaghi in una fase cruciale della stagione.

Il Barbera resta un fortino. Ora serve ritrovare anche il pienone per accompagnare la volata finale.