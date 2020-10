Si è appena conclusa la gara tra Palermo e Avellino, gara valida per la 4^ giornata del campionato di Serie C. I ragazzi di Boscaglia esordiscono in casa con una prestazione opaca che si conclude con il risultato di 2-0 per i “lupi” grazie alle reti di D’Angelo al 21′ e Fella al 57′. Di seguito le pagelle del match:

PELAGOTTI: I due gol non sono colpa sua. Sul primo Doda è distratto, sul secondo Lancini non chiude Fella. VOTO 5,5





PERETTI: Ritorna nel suo ruolo e gioca meglio rispetto a quanto fatto vedere contro il Teramo. Non corre particolari problemi anche contro uno esperto come Maniero. VOTO 6–

LANCINI: Molto nervoso e pensa soprattuto a discutere e l’arbitro lo ammonisce per proteste. Ha l’occasione del pari, ma è poco lucido e, anziché metterla in porta, la mette al centro. Con tantissima sufficienza su Fella che insacca la palla del 2-0. VOTO 4,5

ACCARDI: Corre un brivido quando, nei minuti iniziali, perde palla davanti la propria panchina. Poi gioca una prestazione quasi sufficiente. Si vede annullare un gol nel secondo tempo. VOTO 5,5

DODA: Prova impalpabile. Sul risultato di 0-0 ha l’occasione di calciare al volo, ma entra in area con la palla e commette anche fallo. Si perde anche D’Angelo sul gol. VOTO 5-

Dal 29′ KANOUTE: Un solo guizzo nel primo tempo, ma il cross è sballato. Non sfrutta le sue capacità e non è mai pericoloso. Forte lo ferma nel secondo tempo. VOTO 5,5

ODJER: Dovrebbe dettare i ritmi di gioco, ma non sempre ci riesce. Il centrocampo è sempre in affanno. VOTO 5

BROH: Nel primo tempo chiude, per un attimo, un contropiede ma perde subito palla e la difesa si spaventa. Prova a fare il compitino. VOTO 5,5

Dal 65′ SANTANA: Dovrebbe creare apprensione alla retroguardia ospite, che non sembra temerlo. VOTO 5,5

LUPERINI: Da pochi giorni con la squadra e viene mandato nella mischia dall’inizio. Prova qualche inserimento ma la squadra non lo assiste. VOTO 5,5

VALENTE: È a fasi alterne, parte forte sfiorando anche il gol del vantaggio, poi si spenge e si riaccende. Aiuta anche in fase difensiva. VOTO 6-

RAUTI: Dopo la buona prestazione contro la Ternana prova a confermarsi, ma non ci riesce. Svaria su tutto il fronte offensivo per non dare riferimenti agli avversari. Non trova il guizzo.

Dal 72′ SILIPO: Entra quando la gara è già compromessa con la squadra che non ci crede più. Non riesce è pericoloso. VOTO 5,5

LUCCA: Prova a farsi spazio tra le maglie della difesa avversaria, ma non crea pericoli. Non calcia mai in porta. VOTO 5,5

Dal 65′ SARANITI: Entra per creare pericoli alla retroguardia avversaria, ma non riesce in questo compito. VOTO 5,5

BOSCAGLIA: Prima della gara è costretto a cambiare Marconi per Accardi e poco prima della mezz’ora anche Doda si ferma. La squadra gioca una brutta gara e centrocampo e sembra in confusione, lui, in questo momento, non ha la soluzione. VOTO 5-

AVELLINO: Forte (6), Silvestri L. (6,5), Miceli (6), Rocchi (6); Ciancio (6) (dal 77′ Rizzo sv), De Francesco (6,5), D’Angelo (7), Aloi (6,5) (dal 64′ Silvestri M. 6); Burgio (6,5) (dal 50′ Tito 6), Fella (6,5) (dal 77′ Bernardotti sv), 9 Santaniello (6) (dal 50′ Maniero 6). All. Braglia (7-). A disposizione: 1 Pane, 12 Pizzella, 13 Dossena, 17 Adamo, 20 Bruzzo, 30 Nikolic.