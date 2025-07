Palermo avanti 1-0 all’intervallo sul Bra: a segno Di Francesco

Termina con il vantaggio del Palermo il primo tempo dell’amichevole contro il Bra, penultimo test precampionato per la formazione di Filippo Inzaghi. Allo stadio Brunod di Châtillon, i rosanero chiudono i primi 45 minuti avanti per 1-0 grazie al gol di Federico Di Francesco, bravo a sfruttare una respinta corta del portiere avversario.

Il Palermo si è mostrato subito propositivo, con la catena di sinistra Augello–Di Francesco particolarmente ispirata. Proprio Augello è stato tra i più attivi, sfiorando l’assist in più occasioni: da una sua giocata di classe con “veronica” è nata anche l’azione che ha portato al tiro di Gyasi, respinto in extremis.

Il gol è arrivato al 35’: tiro di Segre respinto da Franzini, ma sulla ribattuta Di Francesco ha scaricato il sinistro in rete, portando in vantaggio i rosa.

Prima e dopo il gol, tante le occasioni per i ragazzi di Inzaghi: Corona, Le Douaron e Gyasi si sono resi pericolosi, ma il portiere del Bra si è opposto con buone parate. Per gli avversari, da segnalare una conclusione insidiosa di Tuzza al 16’, ben parata da Gomis, e un sinistro dalla distanza di Sganzerla al 44’, deviato in angolo.

Una prima frazione intensa e più combattuta rispetto alle precedenti amichevoli, con un Palermo convincente sul piano tecnico e anche più attento in fase difensiva.