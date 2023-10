Come si apprende da “LiveSicilia” un autoista Amat è intervenuto in difesa di una donna disabile presa in giro da un gruppo di ragazzi ed è stato picchiato.

L’episodio si è verificato ieri, una manciata di minuti prima delle 15 in via Antonino Cassarà nei pressi dell’ospedale Villa Sofia. A bordo del mezzo sono saliti tre o quattro ragazzi. Hanno iniziato a disturbare la donna. L’autista è stato preso a pugni. Nulla di grave per fortuna.