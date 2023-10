Come riportato da “Il Messaggero” Sandro Tonali ha scommesso sul calcio e anche sulle partite del Milan. Il centrocampista del Newcastle lo avrebbe ammesso durante l’interrogatorio sostenuto nella giornata di ieri nel palazzo di giustizia di Torino.

Il calciatore, secondo quanto è trapelato in ambienti investigativi, ha sostanzialmente ripercorso quanto aveva già dichiarato domenica scorsa alla procura della Figc. Sandro Tonali ha «fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti».

Lo fanno sapere i legali del calciatore del Newcastle, gli avvocati Maurizio M. Scaccabarozzi e Marco Feno, dopo l’interrogatorio del giocatore indagato nell’inchiesta sulle scommesse. «Ieri Tonali si è recato al palazzo di Giustizia di Torino per essere esaminato dal Pubblico Ministero Manuela Pedrotta, così come precedentemente avvenuto con il Procuratore Federale Giuseppe Chiné, nell’ambito dell’indagine sportiva – scrivono i legali -. Ha chiarito in modo esauriente la sua posizione, fornendo altresì piena collaborazione alle autorità inquirenti».