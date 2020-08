Preso d’assalto l’Istituto Montalcini di Borgo Nuovo a Palermo, vittima di un nuovo raid vandalico. Come riportato da “Palermo.gds.it”, il plesso è stato danneggiato, ma non è stato rubato nulla. «Un atto vandalico gravissimo, apparentemente compiuto per distruggere beni e per impedire che la scuola possa iniziare regolarmente. Non si spiega altrimenti quanto avvenuto nel plesso Montalcini di Borgo Nuovo, dove ai danni anche all’impianto di videosorveglianza, non è seguito alcun furto. Le uniche vittime sono i bambini e le bambine di Borgo Nuovo», queste le dichiarazioni del sindaco Leoluca Orlando de dell’assessore alla Scuola Giovanna Marano.