Roberto Floriano è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro l’Ascoli.

Ecco le parole dell’attaccante rosanero:

«Con i ragazzi non ho avuto modo di parlare dei fischi ricevuti da Crivello e Lancini ma dispiace perché hanno dato tanto in questo percorso. Sulla sconfitta in casa mi dispiace, le gufate ci sono state, dobbiamo accettare la sconfitta e adesso dobbiamo già pensare alla prossima e non abbiamo tempo di demoralizzarci e pensare alla sconfitta. L’atteggiamento si è visto, abbiamo provato in tutti i modi a recuperarla però chiaramente essendo andati sempre in svantaggio un po’ di qualità sulla trequarti è venuta a mancare. Abbiamo cercato di riagguantarla, magari in modo diverso rispetto al solito perché loro si abbassavano e chiudevano bene gli spazi sulla trequarti, di conseguenza le combinazioni tra di noi erano più complicate. Non dobbiamo avere nessun contraccolpo perché il campionato è lungo siamo solo alla terza giornata. Il mister è bravissimo ad analizzare le partite e ci aiuterà a migliorare, se ci abbattiamo alla 3a giornata è un disastro. Abbiamo tutta una stagione intera per crescere, sapevamo che la categoria era questa ma abbiamo fatto due grandi partite, oggi è mancata un po di lucidità in alcune scelte. La fascia da capitano è relativa, tutti dobbiamo avere le responsabilità e sentirci leader tutti. Io cerco di trasmettere cosa significa lottare per questa maglia e per questa gente. I nuovi arrivati sono entrati bene e sicuramente ci daranno una grande mano, quando arrivano giocatori forti fa sempre piacere e quindi speriamo che facciano ancora meglio»