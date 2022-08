Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Ascoli.

Ecco alcune parole del tecnico rosanero:

«Siamo al sud c’è la scaramanzia non diciamo troppo ad alta voce del fortino del Barbera e delle tante vittorie in casa (ride, ndr). Vogliamo portare un idea di gioco che sia attrattiva per i nostri tifosi. Giocando a calcio con coraggio? Il pubblico è importante che accetti errore tecnico e che ci sostenga fino alla fine».