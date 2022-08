Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Ascoli.

Ecco alcune parole del tecnico rosanero:

«I veterani come si sposano con i nuovi? Il calcio è un gioco dinamico dove si occupano posizioni quindi a prescindere non è un concetto di modulo ma di come vuoi occupare gli spazi come vuoi attaccare gli avversari. Ci può essere un trequartista attaccante, un centrocampista in più. Dipende dalla partita, i sistemi sono variabili in base all’avversario».