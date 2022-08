Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Ascoli.

Ecco alcune parole del tecnico rosanero:

«Di Mariano? Lo conoscevo già quindi so quali sono le sue qualità ma devo riconoscere che Valente ha fatto molto bene. È un ruolo per me importante dove voglio energia e qualità quindi ci saranno molte rotazioni. Segre? È arrivato a settimana in corso e sarebbe una forzatura farlo partire dall’inizio avrà bisogno di tempo».