Il Palermo ha conquistato 4 punti nelle prime due giornate, vincendo col Perugia e pareggiando al San Nicola contro il Bari. Adesso i rosanero si preparano alla 3ª giornata al Renzo Barbera contro l’Ascoli e Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia per presentare la partita. L’allenatore del Palermo ha anche parlato dei singoli, in particolare dei nuovi arrivati dal mercato.

NUOVI INNESTI – «Bisogna valutare il tempo a disposizione, se avessi preso la squadra all’inizio i nuovi avrebbero un tempo diverso per essere inseriti. È stato fatto tutto di corsa compreso il mercato e devo dare merito anche ai ragazzi che hanno giocato in queste due partite questo devo tenerne conto nella consapevolezza che l’organico andava rinforzato e cercherò di inserirli nel modo migliore. Penserò per le prossime ore a chi inserire dei nuovi ma l’idea è di dare continuità in questo momento Il calcio moderno con i 5 cambi ha cambiato le dinamiche e avere La Rosa al completo ci darà risorse in più nei 30 minuti finali delle partite. Bisogna essere pro attivi ma anche molto reattivi».

BETTELLA – «La valutazione è fatta su di lui e su Lancini vista l’espulsione di Marconi. Farò una valutazione complessiva e sul loro percorso».

STULAC – «Stulac è un giocatore importante. Ha bisogno di un periodo di adattamento ma ha una qualità tecnica molto importante. Damiani però ha fatto molto bene quindi vedrò se forzare Stulac o meno».

DI MARIANO – «Lo conoscevo già quindi so quali sono le sue Qualità ma devo riconoscere che Valente ha fatto molto bene

È un ruolo per me importante dove voglio energia e qualità quindi ci saranno molte rotazioni».

SEGRE – «È arrivato a settimana in corso e sarebbe una forzatura farlo partire dall inizio avrà bisogno di tempo».

FORTINO BARBERA – «Siamo al sud c’è la scaramanzia non diciamo troppo ad alta voce del fortino del Barbera e delle tante vittorie in casa (ride). Vogliamo portare un idea di gioco che sia attrattiva per i nostri tifosi. giocando a calcio con coraggio. Il pubblico è importante che accetti l’errore tecnico e che ci sostenga fino alla fine».

SISTEMA DI GIOCO – «Il calcio sia un gioco dinamico dove si occupano posizioni quindi a prescindere non è un concetto di modulo ma di come vuoi occupare gli spazi come vuoi attaccare gli avversari. Ci può essere un trequartiste attaccante , un centrocampista in più. Dipende dalla partita, i sistemi sono variabili in base all’avversario».

INDISPONIBILI – «Accardi ha fatto lavoro con la palla ed è in ripresa. Devetak ha avuto u percorso riabilitativo e vedremo a che punto è. Sala non è recuperabile preferiamo aspettare la settimana prossima. Soleri è rientrato sta bene anche mentalmente ed è recuperato».

ASCOLI – «Ascoli squadra forte con talento e giocatori qualitativi, centrocampo che gestisce molto bene il gioco difesa e portiere di categoria. Noi, però, abbiamo le qualità per vincere».

MATEJU – «La trattativa avanzata e aspettiamo l’ufficialità. L’ho allenato a Brescia e lo impiegavo sia a destra che a sinistra. Un giocatore duttile e che conosco bene e che darà una mano».

BROH – «Lo avevo notato a Padova e al Sudtirol ha fatto molto bene. Ha avuto un grande impatto in queste due partite e sta meritando le attenzioni e la fiducia».

VICE-BRUNORI – «Abbiamo Fella e Soleri che possono giocare nel ruolo di prima punta ma stiamo valutando se ci sia modo di intervenire sul mercato».

GESTIONE SOLERI – «Soleri è un giocatore molto duttile che ha dimostrato di avere attitudini offensive importanti in più ruoli. Lo tengo in grande considerazione poi dipende dalle risposte che mi darà deciderò se utilizzarlo più come punta o come esterno. L’anno scorso da subentrante è stato determinante e quindi valuto anche questo perché ha dimostrato di essere impattante anche a partita in corso».

MACHIN – «Un centrocampista che stiamo valutando ma il mercato è particolare ed è fatto di dettagli. Di conseguenza non vorrei sbilanciarmi. Sicuramente c’è la volontà di prendere un altro centrocampista e lui è uno dei candidati».

BUCCHI – «Ho grande rispetto per i miei colleghi e mi stupirei del contrario quindi mi sembra normale che l’allenatore motivi il proprio gruppo. Reputo Bucchi un allenatore molto bravo».

MERCATO – «Sono stati fatti acquisti strategici e tutto è orientato nrlla giusta maniera. Sono arrivate prestazioni e punti importanti e dovremo fare il massimo fino alla sosta, quindi fare buoni risultati in queste 6 partite».