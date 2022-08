Il capitano del Bari Valerio Di Cesare, ospita a “TB Sport” ha parlato così di questo avvio di campionato.

«Quando siamo in fase di possesso in zone basse del campo non dobbiamo assolutamente perdere il pallone, è un difetto che ci portiamo dietro dall’anno scorso e bisogna sicuramente migliorare in questo. Perché in questo modo essendo noi in fase offensiva gli avversari ci colpiscono in ripartenza. Non siamo più il Lega Pro e dobbiamo stare più attenti. Perugia? Ogni volta che ho incontrato Castori da avversario ho sempre notato un gioco fastidioso perché le sue squadre ti aspettano e ripartono. Sarà un’altra partita in cui dovremo stare molto attenti, ci sarà da battagliare. In più giocheremo su un campo che non è in perfette condizioni. Caprile? E’ un ragazzo che ha sorpreso anche me, è davvero bravo e sta dimostrando il suo valore. Ha grande tranquillità, non è sempre facile giocare davanti a 35.000 spettatori. Poi con Frattali in rosa siamo davvero coperti in porta. È un campionato talmente difficile questo che non saprei dire oggi dove possiamo arrivare. Essendo questo probabilmente il mio ultimo anno da calciatore voglio sognare e quindi vorrei arrivare il più in alto possibile. Non scendiamo in campo già battuti e ognuno di noi ha sempre voglia di vincere consapevoli che ci sono squadre più forti di noi. Stiamo dimostrando di essere una buona squadra, non dobbiamo perdere la nostra aggressività».