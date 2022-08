Stando a quanto riportato da “Il Corriere di Verona” l’Hellas continua a pressare per portare nella squadra di Gabriele Cioffi Josip Ilicic, in uscita da Bergamo.

Il club scaligero sarebbe in contatto con l’agente dello sloveno, che reputa la piazza veronese perfetta per il rilancio di Ilicic. C’è però molto da lavorare: lo stipendio dello sloveno è troppo alto per le casse dei veneti, per cui ci sarà bisogno di lavorare al ribasso per poter tracciare la strada per la firma.