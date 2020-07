Alcuni artigiani, protagonisti della costruzione di un ospedale da campo a Bergamo in piena emergenza coronavirus, sono stati ospiti quest’oggi al Renzo Barbera di Palermo. Di seguito il post sui social del club di viale del Fante: “Quelli che vedete in questa foto di pochi minuti fa sono alcuni degli artigiani che in piena pandemia hanno costruito con le proprie mani l’ospedale da campo di Bergamo, dove centinaia di vite sono state salvate grazie allo sforzo inesauribile di medici e infermieri eroi. Cosa ci fanno al Barbera? Ce li ha portati la “iena” Ismaele La Vardera che da mesi sta raccontando una meravigliosa storia di umanità e fratellanza tra Palermo e Bergamo davanti alle emergenze sanitarie del coronavirus. Uniti, si vince sempre. Atalanta Bergamasca Calcio”