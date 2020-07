Il campionato di calcio cinese, il China Championship, è pronto per iniziare sabato 25 luglio con cinque mesi di ritardo a causa dell’epidemia di Covid-19, a porte chiuse, dopo una massiccia campagna di test a tutti i suoi protagonisti, nessuno dei quali è risultato positivo. Sono stati 1.870 i test, inclusi giocatori e membri dello staff tecnico dei club, e sono risultati tutti negativi, come ha fatto sapere la Chinese Football League (CSL). Durante lo stop della Super League, che avrebbe dovuto iniziare il 22 febbraio scorso, ogni giocatore, come riporta il “Corriere dello Sport”, è stato sottoposto a test una volta alla settimana. Per l’avvio del campionato le 16 squadre saranno divise in due gruppi e giocheranno solo in due città: la città portuale di Dalian (nord-est) e la città di Suzhou (est) vicino a Shanghai con un protocollo rigorosissimo. Sabato il calcio d’inizio con i campioni del Guangzhou Evergrande, allenati da Fabio Cannavaro, a difendere il titolo.