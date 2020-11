Finalmente arrivano buone notizie in questo periodo tormentato, a fine mese arriveranno i fondi dalla Regione Sicilia.

Infatti il Comune di Palermo ha reso noto attraverso un comunicato che arriveranno i fondi dalla Regione Sicilia per pagare i beni di prima necessità, affitti, bollette, bici e monopattini elettrici. A Palermo toccherà una quota di 13 milioni complessivi e i fondi verranno accreditati sulla tessera sanitaria.





I voucher avranno un valore unitario massimo di 300 euro per i nuclei familiafri composti da una sola persona; 400 euro per due persone; 600 euro per tre persone; 700 euro per quattro persone; 800 euro per cinque o più persone. Massimo unitario vuol dire per esempio che se una famiglia di due persone ha già un introito di 150 euro, il contributo sarà di 250 euro.