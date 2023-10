Scopri il segreto del successo dei portieri con l’ACADEMY DI STEFANO SORRENTINO Cosa aspetti? Unisciti a noi per tre giorni indimenticabili presso il Centro Sportivo Tommaso Natale e scatena il tuo potenziale! Preparati a lavorare duramente con Sorrentino e il suo staff, per ben 4 ore di allenamento al giorno! Migliora le tue abilità e acquisisci competenze essenziali. Ecco la ciliegina sulla torta: ogni partecipante riceverà un kit autografato da Stefano Sorrentino in omaggio! L’opportunità è aperta a tutti i portieri nati tra il 2007 e il 2016. Non importa quanto sei piccolo, l’importante è il cuore da campione! Iscriviti ora, ma affrettati, i posti sono limitati e stanno esaurendo velocemente! Non farti scappare questa opportunità unica per affinare le tue abilità e imparare dai migliori. Per info contatta: [email protected] +39 3285449407 https://bekings.it/sorrentino-academy/